(Di martedì 28 dicembre 2021)inè moltoso e sembra più una scommessa che un vero investimento. Nikita Soshnikov, direttore dell’exchange di criptovalute Alfacash, pensa che l’interesse per tali token sta crescendo durante i periodi di calma nel settore delle criptovalute più grandi e stabili, quando i trader vogliono negoziare più attivamente e ottenere entrate più “rapide”. “Le criptovalute commemorative offrono l’opportunità di godere di un tradingso, il piacere di tale trading è molto simile al gioco d’azzardo o alle montagne russe, ed è sicuramente divertente per i dilettanti”, ha spiegato. Roman Nekrasov, co-fondatore della piattaforma ENCRY, specializzata in finanza decentralizzata, concorda sul fatto che è l’oscillazione dei prezzi delle monetead attrarre i ...

nuovasocieta : Investire in valuta “meme” è un rischio? - EHaimirick : @mariogiordano5 Un abbraccio fortissimo a Te e tutta la tua squadra. Cerca di tornare per favore perché io pensiero… -

Ultime Notizie dalla rete : Investire valuta

Nuova Società

...di dare un'occhiata più da vicino a determinati progetti o ti incoraggiano direttamente a... Ross ha anche promesso un'importante estrazione: $20.000 nellapubblicizzata. Quando il ...... non tanto o solamente alla spontanea conversione dei risparmi delle famiglie indomestica. Ma l'istituto è a corto di riserve, per cui potrà poco per difendere il cambio. Siamo al classico ...E se anche uno degli uomini più ricchi di tutto il mondo affermasse che è il momento giusto per comprare Bitcoin? Solitamente quando si legge qualcosa di simile in giro si è portati a pensare che sia ...L'uomo più ricco del Messico, in occasione del capodanno, ha lanciato un appello a tutti coloro che sono detentori o che investono Bitcoin.