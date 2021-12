Investe il cane e lo uccide e si allontana | automobilista multata Il padrone colto da malore dopo l' incidente

(Di martedì 28 dicembre 2021) JESI -mortalmente une se ne va:rintracciata e sanzionata. L'è avvenuto nei giorni scorsi in via Roma, alle porte della città, e la conducenteaver ...

JESI - Investe mortalmente un cane e se ne va: automobilista rintracciata e sanzionata. L'incidente è avvenuto nei giorni scorsi in via Roma, alle porte della città, e la conducente dopo aver investito e ucciso mortalmente un cagnolino tenuto al guinzaglio dal proprietario e, dopo aver fermato solo per un attimo il veicolo, prende e se ne va. Protagonista una donna di mezza età a cui la Polizia ha rintracciato e sanzionato.