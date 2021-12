Inter, per Kolarov futuro tutto da decidere: da non escludere l’addio al calcio a gennaio (Di martedì 28 dicembre 2021) Aleksandar Kolavor potrebbe lasciare il calcio In questa prima parte di stagione Simone Inzaghi, complici i tanti impegni, ha cercato di dare spazio a tutti, compreso Aleksandar Kolarov, seppur in maniera molto ridotta. Il futuro del difensore serbo è tutto da scrivere e, per il Corriere dello Sport, non è da scartare l’ipotesi di un addio al calcio giocato già a gennaio. “La scorsa estate aveva rinnovato a sorpresa il suo contratto con l’Inter dopo che i nerazzurri avevano fallito l’assalto a Stefan Radu, il senatore che Inzaghi voleva portarsi a parametro zero dalla Lazio. Aleksandar Kolarov, che di Simone è stato compagno in biancoceleste oltre che avversario in vari derby, finora è però stato utilizzato appena 44 minuti e pensa a un ... Leggi su intermagazine (Di martedì 28 dicembre 2021) Aleksandar Kolavor potrebbe lasciare ilIn questa prima parte di stagione Simone Inzaghi, complici i tanti impegni, ha cercato di dare spazio a tutti, compreso Aleksandar, seppur in maniera molto ridotta. Ildel difensore serbo èda scrivere e, per il Corriere dello Sport, non è da scartare l’ipotesi di un addio algiocato già a. “La scorsa estate aveva rinnovato a sorpresa il suo contratto con l’dopo che i nerazzurri avevano fallito l’assalto a Stefan Radu, il senatore che Inzaghi voleva portarsi a parametro zero dalla Lazio. Aleksandar, che di Simone è stato compagno in biancoceleste oltre che avversario in vari derby, finora è però stato utilizzato appena 44 minuti e pensa a un ...

