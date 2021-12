Inter, il PIF pronto ad acquistare il club nerazzurro | Serie A News (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Secondo l'Internation Business Times, il PIF acquisterà nei prossimi giorni l'Inter: l'affare è di circa un miliardo di dollari Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Secondo l'nation Business Times, il PIF acquisterà nei prossimi giorni l': l'affare è di circa un miliardo di dollari

Advertising

Eurosport_IT : L'International Business Times lancia la bomba: arriverà la proposta del Saudi Arabia Public Investment Fund (PIF)… - cmdotcom : Clamoroso, l'International Business Times: 'Il fondo #Pif a un passo dal comprare l'#Inter. In arrivo i documenti,… - AlfredoPedulla : #Inter: nessuna risposta da dare ora su PIF (immagino domande). Conferme su gradimento per #Ginter a zero, su un e… - cmercatoweb : ??L’’International Business Times’ sgancia la ?? ??Secondo la nota testata americana, il fondo arabo #PIF sarebbe a… - SuningVattene : RT @Wazza_CN: Se in sti giorni PIF compra l’Inter mi mangio la merda della mia gatta con della maionese sopra -