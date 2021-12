Inter, De Vrij: “Ho imparato a lasciar perdere le critiche” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, ha rilasciato un’Intervista al quotidiano olandese Algemeen Dagblad. Queste le sue dichiarazioni: “Le critiche? All’inizio ci pensi, ma poi impari a lasciar perdere. Quello che pensa la gente non è così importante. Quando sono stato votato miglior difensore della Serie A, ho sentito che qualcosa era cambiato. Lo scudetto era l’obiettivo a cui tutti stavamo lavorando. L’unica cosa che puoi fare quando ricevi delle critiche è mostrare sul campo chi sei. A volte gli attacchi possono dar fastidio alla famiglia, per quello dico ai miei genitori di non leggere tutto (ride, ndr). In questo modo impari a capire cosa devi ascoltare o meno”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Stefan De, difensore dell’, ha rilasciato un’vista al quotidiano olandese Algemeen Dagblad. Queste le sue dichiarazioni: “Le? All’inizio ci pensi, ma poi impari a. Quello che pensa la gente non è così importante. Quando sono stato votato miglior difensore della Serie A, ho sentito che qualcosa era cambiato. Lo scudetto era l’obiettivo a cui tutti stavamo lavorando. L’unica cosa che puoi fare quando ricevi delleè mostrare sul campo chi sei. A volte gli attacchi possono dar fastidio alla famiglia, per quello dico ai miei genitori di non leggere tutto (ride, ndr). In questo modo impari a capire cosa devi ascoltare o meno”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Inter, Stefan #DeVrij si racconta: 'Ho imparato a lasciar perdere le critiche' - mohaYas22 : RT @_Zimbo91: Esattamente a voi cosa stracazzo frega di quanto cash mette l’Inter per il mercato? Non dobbiamo prendere giocatori costosi,… - deliux9 : @JandoliGiuseppe @il_prof_13 @totofaz @FFunesto @Manu83449580 @FootballAndDre1 Uno che si chiama G Inter non può no… - edEr99865 : RT @_Zimbo91: Esattamente a voi cosa stracazzo frega di quanto cash mette l’Inter per il mercato? Non dobbiamo prendere giocatori costosi,… - intermilanmedan : RT @Alessandro9972: Ho appena visto 2 video di Bremer e di Ginter, profili che, come sembra, possano interessare l'Inter nel prossimo futur… -