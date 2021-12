Inter | Correa scalpita | durante le vacanze ha lavorato duramente

(Di martedì 28 dicembre 2021)pronto al rientro: l’attaccante hasodo in queste settimane per essere a disposizione di Inzaghi dal 2022 Joaquinè pronto a tornare a disposizione di Simone Inzaghi in vista dei primi impegni del nuovo anno. A partire da giovedì, quando ci sarà la ripresa, rientrerà in gruppo per lavorare fin da subito insieme ai compagni di squadra. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’argentino vuole diventare da subito un’arma in più per l’. L’attaccante hasodo col personal trainer di fiducia, oltre che con lo staff tecnico, senza forzare però il proprio rientro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

