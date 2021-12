Instagram Best Nine 2021, ecco come creare il mosaico delle foto più popolari dell’anno (Di martedì 28 dicembre 2021) Il 2021 sta volgendo al termine e su Instagram in molti iniziano a pubblicare il proprio “Best Nine”, cioè le 9 fotografie che hanno spopolato sul social nell’ultimo anno. Dunque una sorta di moisaco che considera like e commenti raccogliendo i 9 scatti più significativi. Ma come si realizza? Per prima cosa bisogna andare su Instagram>impostazioni>privacy e verificare che l’account sia pubblico. Poi è necessario installare un’app (gratuita): Best Nine. Una volta scaricata bisognerà aggiungere i dati del nostro account Instagram e attendere l’esito della ricerca dei 9 post più popolari. Una volta terminata, potremo scaricare il collage oppure salvare un video che lo riassuma. Medesimi i passaggi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Ilsta volgendo al termine e suin molti iniziano a pubblicare il proprio “”, cioè le 9grafie che hanno spopolato sul social nell’ultimo anno. Dunque una sorta di moisaco che considera like e commenti raccogliendo i 9 scatti più significativi. Masi realizza? Per prima cosa bisogna andare su>impostazioni>privacy e verificare che l’account sia pubblico. Poi è necessario installare un’app (gratuita):. Una volta scaricata bisognerà aggiungere i dati del nostro accounte attendere l’esito della ricerca dei 9 post più. Una volta terminata, potremo scaricare il collage oppure salvare un video che lo riassuma. Medesimi i passaggi ...

