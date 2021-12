Insigne – Toronto | parla l’ex agente | “Facciamo fatica a capire certe cose”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 28 dicembre 2021) La notizia del giorno è che ilfa sul serio per Lorenzo. Il capitano del Napoli, stando alle ultime, sarebbe allettato dalla faraonica offerta del club della MLS, con la pista del rinnovo di contratto che di conseguenza si allontana. A intervenire sulla questione èprocuratore del numero 24, Antonio Ottaiano, artefice dell’attuale contratto che legae il Napoli fino al prossimo 30 giugno. NAPLES, ITALY – NOVEMBER 28: Lorenzoof SSC Napoli celebrates their side’s victory after the Serie A match between SSC Napoli and SS Lazio at Stadio Diego Armando Maradona on November 28, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)“Fare una scelta così vuol dire fare un altro calcio, fare delle esibizioni più che giocare a calcio e questa è una cosa ...