Insigne Toronto i contatti proseguono: le ultime sull’offerta del club canadese (Di martedì 28 dicembre 2021) proseguono i contatti tra Lorenzo Insigne e il Toronto: ecco le ultime sull’offerta del club canadese per il giocatore Lorenzo Insigne è sempre più lontano dal rinnovare il proprio contratto con il Napoli. Tra le squadre che sono interessate al capitano azzurro c’è il Toronto: il club canadese ha avviato da tempo i contatti con l’entourage di Insigne e la trattativa sta andando avanti. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’ultima offerta messa sul tavolo dal club canadese è un contratto quinquennale da 11,5 milioni a stagione più 4,5 di bonus legati a gol e assist realizzati. Il capitano del Napoli non ha ancora ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 dicembre 2021)tra Lorenzoe il: ecco ledelper il giocatore Lorenzoè sempre più lontano dal rinnovare il proprio contratto con il Napoli. Tra le squadre che sono interessate al capitano azzurro c’è il: ilha avviato da tempo icon l’entourage die la trattativa sta andando avanti. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’ultima offerta messa sul tavolo dalè un contratto quinquennale da 11,5 milioni a stagione più 4,5 di bonus legati a gol e assist realizzati. Il capitano del Napoli non ha ancora ...

Advertising

sportmediaset : #Insigne dice addio al Napoli: accordo faraonico con Toronto. #SportMediaset - DiMarzio : #Calciomercato | #Insigne-#Toronto, i contatti vanno avanti - Gazzetta_it : Toronto: i dettagli della maxi offerta per Insigne. Lorenzo verso il sì #calciomercato - jumptarvo : insigne non ci va mai al toronto - ArmandaGelsomin : RT @Eurosport_IT: Futuro in Canada per Lorenzo Insigne? ?????? #SerieA | #Napoli | #Insigne | #Toronto -