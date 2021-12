(Di martedì 28 dicembre 2021) Lorenzoile il calcio italiano: è stato raggiuntoconha detto sì all’offerta faraonica e giocherà, dalla prossima stagione, in MLS. L’intesa è stata raggiunta sulla base di un quinquennale da 9,5 milioni di euro a stagione, cifre irraggiungibili per la maggior parte delle squadre. Il presidente De Laurentiis non è andato oltre i 3,5 milioni di euro a stagione, una cifra troppo bassa considerando il valore del calciatore. Dopo 10 annila squadra della sua città, confermandosi una vera e propria bandiera.concluderà la stagione in Italia, da giugno la MLS. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Insigne-#Toronto, i contatti vanno avanti - sportmediaset : #Insigne dice addio al Napoli: accordo faraonico con Toronto. #SportMediaset - Gazzetta_it : Toronto: i dettagli della maxi offerta per Insigne. Lorenzo verso il sì #calciomercato - zazoomblog : Insigne-Toronto c’è l’accordo: l’attaccante lascia Napoli e l’Italia - #Insigne-Toronto #l’accordo: - CalcioWeb : E' fatta per #Insigne al #Toronto: tutti i dettagli sull'accordo -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne Toronto

Un pressing continuo per cercare di strappare il 'sì' di Lorenzo. IlFC non molla la presa sul capitano del Napoli in scadenza a giugno 2022, anzi " dopo i corteggiamenti e gli incontri delle scorse settimane " adesso ha presentato un'ultima offerta ...... LorenzoL'interesse delper Lorenzosi fa sempre più pressante. Secondo quanto riporta Calciomercatoweb.com, l'ultima offerta del club canadese per il capitano del Napoli è ...Come riporta Sportmediaset, Lorenzo Insigne ha ceduto al corteggiamento del Toronto. Nelle ultime ore è stato perfezionato l'accordo sulla base di 9,5 milioni di euro a stagione ...A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Ottaiano, agente. Insigne, l’ex agente: “Toronto? Vuol dire andare a fare esibizioni, ...