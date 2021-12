Insigne-Toronto | Auriemma svela | “C’è un’offerta dalla Premier”

(Di martedì 28 dicembre 2021) Raffaele, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” a Radio Marte, ha fatto il punto sulle voci, sempre più insistenti, che portano Lorenzolontano da Napoli.In particolare, il noto giornalista, ha aggiornato la situazione su una nuova offerta arrivataLeague, queste le sue parole: “Credo che sia molto complicato che Lorenzolasci il Napoli a gennaio. Di società che possono versare una cifra congrua rispetto al valore e all’ingaggio ora non ci sono, sapendo chesi può prendere gratis dall’1 luglio. Ilha offerto 11 milioni netti all’anno. Bene fa Lorenzo se dovesse accettare il. Ammesso che non ci siano altre realtà che possano chiedere altre prestazioni. In Italia c’è solo ...

Lorenzopotrebbe cedere alla maxi offerta delFc, squadra che milita nella Major League Soccer statunitense. I canadesi metterebbero sul piatto 9,5 milioni di euro a stagione per cinque anni. ...Secondo indiscrezioni che circolano in ambienti calcistici, Lorenzosi prepara a vivere i suoi ultimi mesi al Napoli prima di volare aper giocare nella ricca MLS , il massimo ...Lorenzo Insigne è sempre più lontano da Napoli. L’edizione odierna del Roma lancia una clamorosa indiscrezione sul capitano: secondo quanto riporta il quotidiano ieri il Toronto ha offerto un ...Offerta importante del club canadese da 11,5 milioni a stagione: Insigne è fortemente tentato Lorenzo Insigne non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Napoli, in scadenza il prossimo 30 giugno ...