Insigne | il Toronto insiste e cala l' offerta choc | 10 milioni a stagione per il sì subito

(Di martedì 28 dicembre 2021) L'è definita 'irrinunciabile'. Diecinetti a, per lasciare il Napoli e firmare col. Dal prossimo giugno o da gennaio, in caso di accordo tra i due club. Mai come ...

Advertising

sportmediaset : #Insigne dice addio al Napoli: accordo faraonico con Toronto. #SportMediaset - DiMarzio : #Calciomercato | #Insigne-#Toronto, i contatti vanno avanti - theScore : Insigne ?? Toronto? - Luca100celleASR : RT @jerryscottismo: Insigne portando il pallone durante le partite dei Toronto Raptors in Nba - notiziasportiva : #Calciomercato Napoli, “tradimento” #Insigne: offerta faraonica sul piatto -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne Toronto

Dieci milioni netti a stagione, per lasciare il Napoli e firmare col. Dal prossimo giugno o da gennaio, in caso di accordo tra i due club. Mai come adessoè tentato da un'avventura ...PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Calciomercato Napoli "alè fatta: accordo perfezionato Olajire resp. comunicazione Nigeria: "Aspettiamo Osimhen entro il 3 gennaio"...Luis Muriel al Napoli, una vera e propria bomba di mercato. Io giocatore è in uscita dall'Atalanta e De Laurentiis ha chiamato PercassiPercassi ...Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e Radio 24, ha commentato le voci delle ultime ore che vedono Insigne sempre più lontano dal Napoli e in direzione Toronto. Ecco il post su Twitter del colleg ...