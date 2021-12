Insigne, aria di addio al Napoli: il capitano sta per accettare l’offerta del Toronto (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl futuro di Lorenzo Insigne al Napoli è sempre più in bilico. Il capitano azzurro non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club di Aurelio De Laurentiis, in scadenza il prossimo 30 giugno 2022, ed è fortemente tentato dall’offerta del Toronto. L’ultima proposta messa sul tavolo dal club di MLS è un contratto quinquennale da 11,5 milioni a stagione più 4,5 di bonus legati a gol e assist realizzati. Insigne non ha ancora accettato, ma come riporta Gianluca di Marzio, è tentato dall’offerta del club canadese visto che la situazione con il Napoli è rimasta la stessa: il club partenopeo non ha né rilanciato né presentato nuove offerte. Difficile però prevedere quali saranno gli sviluppi futuri e la sensazione diffusa ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl futuro di Lorenzoalè sempre più in bilico. Ilazzurro non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club di Aurelio De Laurentiis, in scadenza il prossimo 30 giugno 2022, ed è fortemente tentato daldel. L’ultima proposta messa sul tavolo dal club di MLS è un contratto quinquennale da 11,5 milioni a stagione più 4,5 di bonus legati a gol e assist realizzati.non ha ancora accettato, ma come riporta Gianluca di Marzio, è tentato daldel club canadese visto che la situazione con ilè rimasta la stessa: il club partenopeo non ha né rilanciato né presentato nuove offerte. Difficile però prevedere quali saranno gli sviluppi futuri e la sensazione diffusa ...

Advertising

anteprima24 : ** #Insigne, aria di addio al ##Napoli: il capitano sta per accettare l'#Offerta del #Toronto **… - nico1971nico : #Insigne vista l'aria che tira.... Firmo io alla metà - Ftbnews24 : ?? #Napoli-Insigne, aria di divorzio: super offerta del Toronto, anche Inter e Roma pronte #Napoli #NapoliSpezia… - ReErthu : @Nai1926 @Lor_Insigne mie care l'unico modo per sapere se il motore ad alcool funziona e vedere se arrivi in aria a… - ReErthu : @Lor_Insigne @Nai1926 guagliò Ma io la doccia me la facevo quindi ho fermato la macchina ero penetrato in aria -