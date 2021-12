Infortuni | D' Elia Pd | ' inaccettabile si muoia di lavoro | agire con decisione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Ancora una vita spezzata sulin un cantiere a Roma. Alla famiglia della vittima va il mio cordoglio. Non possiamo e vogliamo rassegnarci. I numeri degli incidenti sulsono in aumento, legati alla ripresa dell'edilizia, come ha anche sottolineato il ministro Andrea Orlando che sta lavorando alla formazione e certificazione delle imprese, al rafforzamento dei controlli. È il momento di mettere in campo azioni decisive perché non possiamo più accettare che sidi". Così Cecilia D', responsabile per la Parità della segreteria nazionale Pd, in un post su Facebook.