Advertising

telodogratis : Incidenti lavoro, operaio muore dopo caduta da impalcatura - italiaserait : Incidenti lavoro, operaio muore dopo caduta da impalcatura - infoitinterno : Incidenti lavoro: cade da impalcatura, a Roma muore operaio - fisco24_info : Incidenti lavoro, operaio muore dopo caduta da impalcatura: La vittima è un uomo di 50 anni deceduto sul colpo… - IdaFava : RT @Moonlightshad1: Viareggio, Thyssen, ponte Morandi, Mottarone, le migliaia di stragi e “incidenti” sul lavoro dovuti al dolo di criminal… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti lavoro

Agenzia ANSA

Il numero ancora troppo alto di morti esulimpone a tutti noi un'attenzione particolare e una sensibilizzazione sui temi della sicurezza '. Così la presidente dell'Assemblea ...La vittima è un uomo di 50 anni deceduto sul colpo E' un uomo di circa 50 anni, la cui identità non è stata ancora accertata, l'operaio caduto questa mattina da una impalcatura in via Merulana e morto ...Un operaio di circa 50 anni è morto questa mattina a Roma dopo essere caduto da un’impalcatura. L’incidente è avvenuto poco prima delle 10.00 in Via Merulana, all’altezza del civico 177, una zona in p ...Ancora un incidente mortale sul lavoro, questa volta è successo a Roma, in un cantiere edile in via Merulana in zona San Giovanni ...