Incidente sul lavoro a Roma: operaio muore dopo una caduta da un'impalcatura (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma – Ancora un Incidente mortale sul lavoro. La vittima è un uomo di circa 50 anni, la cui identità non è stata ancora accertata. L'operaio è caduto questa mattina da una impalcatura in via Merulana. L'operaio è morto sul colpo. Sul posto i poliziotti del Commissariato Esquilino per accertare eventuali violazioni. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

EnricoLetta : In Aula per rendere omaggio a Marco Pozzetti, Roberto Peretto e Filippo Falotico che hanno tragicamente perso la vi… - fattoquotidiano : Ha continuato a “coprire” il capo e i colleghi nonostante fosse rimasto paralizzato. Loro invece avevano simulato u… - VittorioDVito1 : RT @FilcaCisl: +++ Incidente sul lavoro a #Roma: precipita da una impalcatura in via Merulana, morto operaio di 52 anni +++ - CCOwl56 : RT @RaiNews: Tragedia sul lavoro a Roma - PaoloX68 : RT @localteamtv: Incidente sul lavoro a Roma: cade da impalcatura e muore #incidente #roma #localteam -