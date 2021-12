In Toscana basterà il test antigenico rapido per iniziare e finire l’isolamento (Di martedì 28 dicembre 2021) Da mercoledì 29 dicembre in Toscana gli isolamenti per le persone positive al coronavirus saranno stabiliti anche solo sulla base del risultato di un test antigenico rapido positivo, senza più la necessità di confermare il contagio con un test molecolare (PCR). Leggi su ilpost (Di martedì 28 dicembre 2021) Da mercoledì 29 dicembre ingli isolamenti per le persone positive al coronavirus saranno stabiliti anche solo sulla base del risultato di unpositivo, senza più la necessità di confermare il contagio con unmolecolare (PCR).

Advertising

repubblica : Giani:'In Toscana basterà il test rapido per uscire da isolamento e quarantena' - albertocol9 : RT @ilpost: In Toscana basterà il test antigenico rapido per iniziare e finire l’isolamento - gemin_steven98 : RT @ilpost: In Toscana basterà il test antigenico rapido per iniziare e finire l’isolamento - MonsieurSansFoy : RT @ilpost: In Toscana basterà il test antigenico rapido per iniziare e finire l’isolamento - ilpost : In Toscana basterà il test antigenico rapido per iniziare e finire l’isolamento -