Advertising

repubblica : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 28 dicembre: 78.313 nuovi casi e 202 morti. Record tamponi: più di un mil… - matteosalvinimi : Mazzette per l’accoglienza degli immigrati e record di sbarchi. Farò di tutto perché il 2022 riporti l’Italia ad es… - Corriere : In Italia 78.313 nuovi casi e 202 morti. Tasso di positività al 7,6% Un milione di tamponi: è record - messina_oggi : Covid, oltre 78mila nuovi casi mai così tanti da inizio pandemiaROMA (ITALPRESS) - Nuovo record dei casi Covid in I… - infoitinterno : In Italia record di nuovi casi Covid e 202 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Italia record

Il Sole 24 ORE

Un nuovodi contagi da Covid - 19 , il dato più alto della quarta ondata: i casi registrati innelle ultime 24 ore sono 78.313 , ben 24mila in più rispetto ai 54.762 del 25 dicembre , la giornata ...Sono 1.145 i pazienti in terapia intensiva in, 19 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.089, ovvero 366 in più. La Lombardia si ...(Teleborsa) - Sono 78.313 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 30.810). Le vittime, secondo i dati del Ministero della Salute, sono 202 (ieri erano state 142). Sono ...Esaurito l’effetto festività sui tamponi, tornano a correre i contagi Covid in Italia e arrivano a sfiorare gli 80mila in 24 ore (mai così tanti). In Lombardia, Veneto, Piemonte e Toscana è stato regi ...