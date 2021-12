In Italia 78 313 casi e 202 morti con oltre 1 milione  di tamponi Tasso al 7 | 6% Lombardia | 28 795 contagiati

(Di martedì 28 dicembre 2021) I dati di martedì 28 dicembre. Record di contagi con record di), mai così tantidall’inizio dell’emergenza, superato il picco di Natale: in Lombardia sono più di 28 mila. Ildi positività è 7,6%. Per vedere più di 200 vittime bisogna andare indietro al 18 maggio. Ricoveri: +366. Terapie intensive: +19

Coronavirus in, il bollettino di oggi, martedì 28 dicembre. Sono 78.i casi di Covid individuati innelle ultime 24 ore. Ieri, i casi erano stati 30.810 ma i dati si riferivano alla domenica di Santo Stefano. Le vittime, secondo i dati del ministero della ...AGI - I nuovi casi positivi al Covid innelle ultime ore sono 78.(battuto il record di 54.762 registrati il giorno di Natale, mentre ieri erano stati 30.810). Record anche di tamponi, 1.034.677 quelli processati (contro i 343.968 ...Sono 78.313 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, il numero più alto registrato dall’inizio della pandemia e più del doppio di quelli registrati nel precedente aggiornamento (30.8 ...I nuovi casi positivi al Covid in Italia nelle ultime ore sono 78.313 (battuto il record di 54.762 registrati il ??giorno di Natale, mentre ieri erano stati 30.810). Record anche di tamponi, 1.034.677 ...