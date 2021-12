In Italia 78.313 casi e 202 morti con oltre 1 milione di tamponi. Tasso al 7,6% Lombardia: 28.795 contagiati Record negativo a Milano (Di martedì 28 dicembre 2021) I dati di martedì 28 dicembre. Record di contagi con record di tamponi (oltre 1 milione), mai così tanti casi (più di 28 mila in Lombardia) e test dall’inizio dell’emergenza, superato il picco di Natale. Il Tasso di positività è 7,6%. Per vedere più di 200 vittime bisogna andare indietro al 18 maggio. Ricoveri: +366. Terapie intensive: +19 Leggi su corriere (Di martedì 28 dicembre 2021) I dati di martedì 28 dicembre. Record di contagi con record di), mai così tanti(più di 28 mila in Lombardia) e test dall’inizio dell’emergenza, superato il picco di Natale. Ildi positività è 7,6%. Per vedere più di 200 vittime bisogna andare indietro al 18 maggio. Ricoveri: +366. Terapie intensive: +19

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 78.313 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 30.810. Le… - repubblica : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 28 dicembre: 78.313 nuovi casi e 202 morti. Record tamponi: più di un mil… - rtl1025 : ?? Sono 78.313 i casi di #Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 30.810. Le vittime, seco… - FrancaRenatadi2 : @Plaid_Draghi Si rende conto che ci sono 78.313 Nuovi casi e 202 decessi. Perché lei non vuole capire che Pericolos… - AndreaIbba16 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Sono 78.313 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 30.810. Le vittim… -