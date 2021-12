In Francia i tamponi antigenici saranno venduti anche nei supermercati (Di martedì 28 dicembre 2021) L'ordinanza è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e firmata dal ministro della Sanit, Olivier Véran. Finora la vendita dei test 'casalinghi' era limitata alle farmacie . Da giorni la grande ... Leggi su agi (Di martedì 28 dicembre 2021) L'ordinanza è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e firmata dal ministro della Sanit, Olivier Véran. Finora la vendita dei test 'casalinghi' era limitata alle farmacie . Da giorni la grande ...

Ultime Notizie dalla rete : Francia tamponi In Francia i tamponi antigenici saranno venduti anche nei supermercati AGI - In Francia, 'eccezionalmente e fino al 31 gennaio', i tamponi nasali antigenici per il Covid - 19 da fare in casa si potranno vendere nei supermercati . L'ordinanza è stata pubblicata sulla Gazzetta ...

Quarantene e tamponi, tutte le nuove regole in arrivo. Parola al Cts Francia: verso la 'booster' a tre mesi Anche la Francia, intanto, dà il via libera al Green Pass, ... di limitare le grandi feste e sottoporsi a tamponi preventivi in vista di Capodanno. Dal 3 gennaio, ...

In Francia i tamponi antigenici saranno venduti anche nei supermercati AGI - Agenzia Giornalistica Italia Francia, 100mila positivi e stretta sul Capodanno: «Limitare pranzi e cene». Torna lo smart working obbligatorio PARIGI La Francia alza di nuovo le dighe contro la doppia ondata della variante Delta e Omicron che colpisce il paese: ieri è stata superata la soglia dei 100mila casi positivi in 24 ore, ...

Anche in Francia il Super Green Pass all'italiana L'annuncio del premier Castex: nel paese sarà introdotto il passaporto vaccinale, equivalente al nostro Green Pass rafforzato (o Super Green Pass).

