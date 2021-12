In arrivo le nuove regole per la quarantena, la parola al Cts (Di martedì 28 dicembre 2021) AGI - Omicron riscrive tempi e modi del Covid. E costringe a rivedere le regole della quarantena, anche in Italia. L'accelerazione di un dibattito che solo due giorni fa sembrava prematuro arriva come al solito dagli Usa, dove le autorità sanitarie hanno dimezzato la quarantena consigliata per le persone contagiate da Covid-19 purchè asintomatiche (da 10 a 5 giorni). Non solo: hanno deciso anche che chi avuto un contatto con qualcuno positivo al Covid-19 deve fare 5 giorni di quarantena se è vaccinato e nessun isolamento in caso abbia fatto anche il richiamo. A dettare la nuova linea dei Cdc, i prestigiosi Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie, con sede ad Atlanta, sono stati gli studi clinici che certificano la minore gravità della malattia. Ma un peso non indifferente, se non decisivo, lo hanno ... Leggi su agi (Di martedì 28 dicembre 2021) AGI - Omicron riscrive tempi e modi del Covid. E costringe a rivedere ledella, anche in Italia. L'accelerazione di un dibattito che solo due giorni fa sembrava prematuro arriva come al solito dagli Usa, dove le autorità sanitarie hanno dimezzato laconsigliata per le persone contagiate da Covid-19 purchè asintomatiche (da 10 a 5 giorni). Non solo: hanno deciso anche che chi avuto un contatto con qualcuno positivo al Covid-19 deve fare 5 giorni dise è vaccinato e nessun isolamento in caso abbia fatto anche il richiamo. A dettare la nuova linea dei Cdc, i prestigiosi Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie, con sede ad Atlanta, sono stati gli studi clinici che certificano la minore gravità della malattia. Ma un peso non indifferente, se non decisivo, lo hanno ...

