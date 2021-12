In Afghanistan la resistenza è sempre più donna (Di martedì 28 dicembre 2021) Afghanistan, la resistenza non s'arrende. E ha il volto fiero delle donne. Come quelle che nei giorni scorsi hanno manifestato a Kabul, contro la discriminazione e l'ingiustizia sociale. Lo riporta l'... Leggi su globalist (Di martedì 28 dicembre 2021), lanon s'arrende. E ha il volto fiero delle donne. Come quelle che nei giorni scorsi hanno manifestato a Kabul, contro la discriminazione e l'ingiustizia sociale. Lo riporta l'...

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan resistenza In Afghanistan la resistenza è sempre più donna Perciò siamo certe che saranno proprio le nostre donne, ora politicamente consapevoli, a guidare la lotta per la resistenza in Afghanistan. Faranno da apripista perché sanno che cosa significa essere ...

Pangea: le donne afghane chiedono di non essere dimenticate Le donne afghane stanno promuovendo qualche forma di protesta o di resistenza nel Paese? Ci sono ... Noi lavoriamo anche con delle attiviste in Afghanistan e la richiesta che ci rivolgono è sempre ...

Afghanistan, video smentisce missioni di pace italiane: i militari al fronte contro i talebani nel 2009 In un filmato diffuso dal portale specializzato DifesaOnline vengono mostrate le immagini della battaglia dei soldati italiani a Bala Murghab, in ...

