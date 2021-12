(Di martedì 28 dicembre 2021) Milano, 28 dic. (Adnkronos) - "Dobbiamo iniziare ad abbattere i muri e aprima nazionali e poi, per competere alla pari con i colossi internazionali. Serve un'ottica da imprenditori più che da finanzieri. Ioggisono adelladimensionale delle aziende". Lo afferma Leonardo Del, presidente di Essilorluxottica, in un colloquio con il Corriere della Sera. Del, che detiene il 6,5% di Generali, il 19% di Mediobanca e il 2% di Unicredit, spiega che "il mondo della finanza nazionale purtroppo è quello più fragile e in ritardo, protetto fino ad ora da regolamenti e relazioni forti che non potranno più garantirne la sopravvivenza". Per Del"per ...

Advertising

sole24ore : Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #28dicembre: #imprese, rischio da 25 miliardi. #Energia, allea… - giorgio_gori : Sul #DecretoFlussi ha ragione Paolo Agnelli (che con #Confimi rappresenta 45 mila imprese): «Il decreto a 70 mila p… - lauraboldrini : Il 90% delle aziende del settore edile sono risultate irregolari secondo i controlli effettuati da @INL_gov. Dati s… - TV7Benevento : Imprese: Del Vecchio, 'creare campioni europei, dividendi spesso a scapito crescita'... - Ecatetriformis : RT @semioticmonkey: La Meloni chiede di tagliare le tasse alle imprese perché finora non sono state agevolate abbastanza. Dalla “difesa de… -

Ultime Notizie dalla rete : Imprese Del

Il Fatto Quotidiano

... riguarda in maniera tanto diretta la vita umana?", chiede Damiano, che parla, senza mezze misure, di "improvvisate". E rilancia anche sulla limitazione della praticasub - appalto nei ...... che sommata all'inflazione attesa nei primi mesi2022, potrebbero portare a un caro bollette di 11 miliardi per le famiglie e a un aumento40% dei costi sostenuti daed esercenti nel ...Nuovi approcci al backup & recovery, polizze assicurative “vincolate”, strategie per la proliferazione dei dati: queste le previsioni di Cohesity.Credito d’imposta ricerca e sviluppo, se il periodo d’imposta agevolato non è standard i parametri per il calcolo del bonus devono essere ragguagliati alla durata effettiva del periodo agevolato per n ...