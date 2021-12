Imprese | Del Vecchio | ‘creare campioni europei | dividendi spesso a scapito crescita’

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 dicembre 2021) Milano, 28 dic. (Adnkronos) – “Dobbiamo iniziare ad abbattere i muri e a creareprima nazionali e poi, per competere alla pari con i colossi internazionali. Serve un’ottica da imprenditori più che da finanzieri. Ioggisono adella crescita dimensionale delle aziende”. Lo afferma Leonardo Del, presidente di Essilorluxottica, in un colloquio con il Corriere della Sera. Del, che detiene il 6,5% di Generali, il 19% di Mediobanca e il 2% di Unicredit, spiega che “il mondo della finanza nazionale purtroppo è quello più fragile e in ritardo, protetto fino ad ora da regolamenti e relazioni forti che non potranno più garantirne la sopravvivenza”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.