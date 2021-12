Importante commessa per LAER: conversione aerei cargo dal valore di 100 milioni (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAirola (Bn) – LAER S.p.A., azienda privata che opera nel settore aeronautico dal 1989 ed effettua progettazione, produzione, assemblaggio e integrazione di strutture aeronautiche complesse, comunica che in data odierna è stato sottoscritto il contratto per la realizzazione dell’intero kit strutturale di conversione da trasporto passeggeri a trasporto cargo del velivolo BOEING 777-300ERSF da realizzarsi nei prossimi 4 anni. Il valore della commessa è di 100 milioni di euro. La prima consegna è prevista a gennaio 2023. Il prodotto, sarà realizzato per IAI (lsrael Aerospace Industries Ltd) Aviation Group, la principale industria aeronautica israeliana, anche leader mondiale nella trasformazione cargo dei velivoli passeggeri. Andrea Esposito, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAirola (Bn) –S.p.A., azienda privata che opera nel settore aeronautico dal 1989 ed effettua progettazione, produzione, assemblaggio e integrazione di strutture aeronautiche complesse, comunica che in data odierna è stato sottoscritto il contratto per la realizzazione dell’intero kit strutturale dida trasporto passeggeri a trasportodel velivolo BOEING 777-300ERSF da realizzarsi nei prossimi 4 anni. Ildellaè di 100di euro. La prima consegna è prevista a gennaio 2023. Il prodotto, sarà realizzato per IAI (lsrael Aerospace Industries Ltd) Aviation Group, la principale industria aeronautica israeliana, anche leader mondiale nella trasformazionedei velivoli passeggeri. Andrea Esposito, ...

Advertising

anteprima24 : ** Importante commessa per LAER: conversione #Aerei cargo dal valore di 100 milioni ** - Evarist37285842 : RT @rafcapuozzo: Cara commessa del negozio, gentilissima con me che ho fatto un regalo importante e odiosa quasi al limite della violenza c… - GASirianni : RT @rafcapuozzo: Cara commessa del negozio, gentilissima con me che ho fatto un regalo importante e odiosa quasi al limite della violenza c… - __D_e_b__ : RT @rafcapuozzo: Cara commessa del negozio, gentilissima con me che ho fatto un regalo importante e odiosa quasi al limite della violenza c… - Ba1974Ba : RT @rafcapuozzo: Cara commessa del negozio, gentilissima con me che ho fatto un regalo importante e odiosa quasi al limite della violenza c… -

Ultime Notizie dalla rete : Importante commessa L'Angolo del Trader: Amplifon, doValue e Cy4Gate Cy4Gate Cy4Gate (+2,85%) ha accelerato al rialzo ieri in scia all'aggiudicazione di una commessa per la fornitura di una soluzione di Cyber Intelligence a un importante cliente governativo dell'...

Cy4Gate prova ad allungare Cy4Gate (+2,85%) ha accelerato al rialzo in scia all'aggiudicazione di una commessa per la fornitura di una soluzione di Cyber Intelligence a un importante cliente governativo dell'America Centrale. Il contratto ha un valore di 600 mila euro e conferma come anche sull'estero,...

Importante commessa per LAER: conversione aerei cargo dal valore di 100 milioni anteprima24.it Cy4Gate prova ad allungare Cy4Gate (+2,85%) ha accelerato al rialzo in scia all'aggiudicazione di una commessa per la fornitura di una soluzione di Cyber Intelligence a un importante cliente governativo dell'America Centrale.

NetCom Engineering Turchia: c'è già la prima commessa NAPOLI/ISTANBUL - Neanche pochi giorni dalla costituzione della nuova società di diritto turco che NetCom Group, colosso europeo dei servizi avanzati di ingegneria, si è aggiudicata una prima rilevant ...

Cy4Gate Cy4Gate (+2,85%) ha accelerato al rialzo ieri in scia all'aggiudicazione di unaper la fornitura di una soluzione di Cyber Intelligence a uncliente governativo dell'...Cy4Gate (+2,85%) ha accelerato al rialzo in scia all'aggiudicazione di unaper la fornitura di una soluzione di Cyber Intelligence a uncliente governativo dell'America Centrale. Il contratto ha un valore di 600 mila euro e conferma come anche sull'estero,...Cy4Gate (+2,85%) ha accelerato al rialzo in scia all'aggiudicazione di una commessa per la fornitura di una soluzione di Cyber Intelligence a un importante cliente governativo dell'America Centrale.NAPOLI/ISTANBUL - Neanche pochi giorni dalla costituzione della nuova società di diritto turco che NetCom Group, colosso europeo dei servizi avanzati di ingegneria, si è aggiudicata una prima rilevant ...