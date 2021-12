Impennata Casi Covid, si Torna al Lockdown? Ricciardi Risponde (Di martedì 28 dicembre 2021) L’aumento dei contagi e la variante Omicron preoccupano molti. Il consulente del Ministro della Salute, Walter Ricciardi, si esprime in merito. “L’Impennata dei Casi è impetuosa ma grazie al vaccino ... Leggi su youreduaction (Di martedì 28 dicembre 2021) L’aumento dei contagi e la variante Omicron preoccupano molti. Il consulente del Ministro della Salute, Walter, si esprime in merito. “L’deiè impetuosa ma grazie al vaccino ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Si impenna il numero dei nuovi casi di Covid-19 in Italia, cresciuti di ben il +42,3% in 7 giorni. Un netto aumento… - Viv_Palermo : Bollettino Covid, impennata di casi: 2.819 nuovi positivi in Sicilia - MundoNapoli : Covid-19: impennata di casi in Lombardia - marcellomaggio : @ncaramatti Io vivo in UK. Secondo me la differenza la fanno i media che in italia alimentano la psicosi h24. In Uk… - NuovoSud : Impennata covid in Sicilia, 2.819 nuovi casi e 28 morti: a Catania 659 positivi -