'Il West Ham vuole Schick: pronti 48 milioni' (Di martedì 28 dicembre 2021) LONDRA (INGHILTERRA) - Più si avvicina l'inizio del calciomercato invernale, più trapelano le voci sui trasferimenti. Secondo il Daily Mirror, infatti, il West Ham è pronto a sborsare 40 milioni di ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 28 dicembre 2021) LONDRA (INGHILTERRA) - Più si avvicina l'inizio del calciomercato invernale, più trapelano le voci sui trasferimenti. Secondo il Daily Mirror, infatti, ilHam è pronto a sborsare 40di ...

Advertising

leonzan75 : RT @86_longo: ?? Il #Milan sta battendo più piste per la difesa: #Botman il preferito, #Lucumi, #Diallo e #Diop del West Ham ( come anticipa… - xMicedo : RT @86_longo: ?? Il #Milan sta battendo più piste per la difesa: #Botman il preferito, #Lucumi, #Diallo e #Diop del West Ham ( come anticipa… - andmargheritoni : RT @86_longo: ?? Il #Milan sta battendo più piste per la difesa: #Botman il preferito, #Lucumi, #Diallo e #Diop del West Ham ( come anticipa… - ItaliaFpl : Ecco le formazioni ufficiali di Watford-West Ham: c’è Hernandez nel tridente di Ranieri con poche novità, Moyes ril… - HiPeople_21 : Press Review / Dall'Inghilterra: il West Ham ha pronti 47 milioni per Schick, la Roma è spettatrice interessata - V… -