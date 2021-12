Il video del farmacista che conta i tamponi positivi dei vaccinati e la giusta contestualizzazione (Di martedì 28 dicembre 2021) Sui social network spopola un video del farmacista Giovanni Bergamini. Si tratta di un professionista di Viareggio, che ha un account molto attivo sui social network, con cui spesso fotografa la situazione che vivono le farmacie come la sua. Ad esempio, si possono trovare dei video in cui mostra le lunghe file davanti al suo esercizio, in cui lancia appelli per mettere a disposizione la sua struttura anche nel corso delle intere 24 ore della giornata, purché si trovino infermieri o personale a disposizione. Poi, c’è stato anche un video, prima realizzato e poi rimosso, che – però – diversi utenti hanno salvato e diffuso ugualmente. In questo video, il farmacista contava i tamponi positivi dei vaccinati e i ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 28 dicembre 2021) Sui social network spopola undelGiovanni Bergamini. Si tratta di un professionista di Viareggio, che ha un account molto attivo sui social network, con cui spesso fotografa la situazione che vivono le farmacie come la sua. Ad esempio, si possono trovare deiin cui mostra le lunghe file davanti al suo esercizio, in cui lancia appelli per mettere a disposizione la sua struttura anche nel corso delle intere 24 ore della giornata, purché si trovino infermieri o personale a disposizione. Poi, c’è stato anche un, prima realizzato e poi rimosso, che – però – diversi utenti hanno salvato e diffuso ugualmente. In questo, ilva ideie i ...

Advertising

Inter : ?? | GOL Qual è il nostro gol più bello del 2021? ?? Dì la tua nei commenti ?? - fabriggio : Al di là del centro tavola e delle facce rassegnate dei commensali, quel “Però pensiamo anche a chi tutto questo no… - FCBarcelona_cat : G??L DEL DIA ?? @YayaToure - lametabasta : RT @ChanceGardiner: Kary Mullis, Nobel 1993 per la Chimica, spiegò perchè il suo PCR non era pensato per fare diagnostica medica: Il live… - DiegoMFM1970 : RT @CentoxCentoProd: Una gita fuori porca Con Carmen la Siciliana e in compagnia del nuovo personaggio #CXC Gavino Porcu! Andiamo a Gorgon… -