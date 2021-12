(Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Domani, mercoledì 29 dicembre, alle ore 21.00, in“Ildi”. Lasi fa dunquerio della performance diventando, per l’occasione, la dimora della Maga Circe. Il pubblico, insieme ad, percorrendo gli ambienti, i cunicoli, i corridoi, assisterà alla sua storia vivendone paure, bellezze, emozioni, incontrando man mano i personaggi principali: Circe, Tiresia, le Sirene. “La chiave di Artemysia” racconterà la storia died il suo percorso di presa di coscienza e di cambiamento quando, per la prima volta, la sua volontà di tornare a casa viene messa a dura prova non dalla guerra, né dagli ...

anteprima24 : ** Il #Viaggio di #Ulisse in #Scena nella Galleria Borbonica ** - luca_merli : ?? NAUSICAA. Un viaggio sulle orme di Ulisse alla ricerca di avventure, coste inesplorate, onde deserte nei luoghi p… - ChaeKookoo : Il mio pacco sta facendo un viaggio pieno di peripezie che nemmeno Ulisse nell'Odissea -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggio Ulisse

Il Friuli

Si parte dal Mito e da, che tra i primi si mise inalla ricerca della conoscenza . Dal Mito si passa al Logos, che vede protagonisti Platone e Aristotele, maestri della filosofia greca.I visitatori potranno anche incontrare la mascotte, divertirsi con la musica della Christmas ... Accanto a oltre 300 miniature d'Italia e d'Europa e 5mila alberi in scala, il misterioso...Alberto Angela e il drammatico rapimento in Niger: circa vent'anni fa il divulgatore rischiò di morire, ecco cosa accadde.Quest'anno, in questi giorni di festa, non ci sono alberi di Natale nel Cortile Antico di Palazzo Bo. L'Università di Padova si rivolge invece alle persone attraverso un'installazione che parla di via ...