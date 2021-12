“Il tuo pacco è stato trattenuto”, attenzione alla nuova truffa via sms (Di martedì 28 dicembre 2021) Siamo di nuovo preda di truffatori che cercano di estorcere i nostri dati personali con un sms truffa che potrebbe, dato il periodo, mietere parecchie vittime Periodicamente numeri di telefono mobili ricevono messaggi che hanno l’apparenza di essere reali. Molto spesso, come nel caso di cui vi parliamo oggi, si tratta però di una vera L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 28 dicembre 2021) Siamo di nuovo preda ditori che cercano di estorcere i nostri dati personali con un smsche potrebbe, dato il periodo, mietere parecchie vittime Periodicamente numeri di telefono mobili ricevono messaggi che hanno l’apparenza di essere reali. Molto spesso, come nel caso di cui vi parliamo oggi, si tratta però di una vera L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

michiamototo : Questo Natale fai un regalo anche tu! Dona un neurone al corriere SDA che non riuscendo a trovare il tuo citofono,… - AmazonHelp : @stefvre Ciao, ci spiace sentire che hai ricevuto il pacco in ritardo. Puoi dirci se il tuo pacco è stato spedito d… - 19seb81 : @Frances05190923 Portami il tuo pacco ???? - Greg_75_ : RT @chiccheinform: “Il tuo pacco Amazon è stato trattenuto”: attenzione all’SMS truffa di Natale - Man15103 : RT @2horny2gay: Ho ricevuto il mio pacco di natale Vieni a ritirare il tuo!! -25% sul mio profilo onlyfans disponibile solo per 24h https:/… -