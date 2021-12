Il tribunale di Mosca ha ricevuto un caso su una disputa di proprietà tra l’Arcidiocesi della Madre di Dio e la società Mosinvest-Siberia (Di martedì 28 dicembre 2021) l’Arcidiocesi di Mosca ha affrontato accuse di ricevere proprietà a spese di qualcun altro e frodi su scala particolarmente ampia. Questo è riportato dal Quotidiano con riferimento ai documenti del tribunale di Mosca. Segnalato da AppInsider. Irregolarità finanziarie nei confronti dell’Arcidiocesi della Madre di Dio a Mosca, guidata dall’Arcivescovo Paolo Pezzi, nominato membro del Pontificio Consiglio Cor Unum. La storia dello sviluppo degli eventi Nel 2007, Paolo Pezzi ha sostituito Tadevusz Kandrusevich, una figura spirituale di spicco nei paesi post-sovietici. Dopo che Pezzi divenne il capo dell’Arcidiocesi di Mosca, la Chiesa affittò un ospedale fatiscente nella parte nord-orientale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 dicembre 2021)diha affrontato accuse di riceverea spese di qualcun altro e frodi su scala particolarmente ampia. Questo è riportato dal Quotidiano con riferimento ai documenti deldi. Segnalato da AppInsider. Irregolarità finanziarie nei confronti deldi Dio a, guidata dall’Arcivescovo Paolo Pezzi, nominato membro del Pontificio Consiglio Cor Unum. La storia dello sviluppo degli eventi Nel 2007, Paolo Pezzi ha sostituito Tadevusz Kandrusevich, una figura spirituale di spicco nei paesi post-sovietici. Dopo che Pezzi divenne il capo deldi, la Chiesa affittò un ospedale fatiscente nella parte nord-orientale ...

