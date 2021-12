Il tipo che dà una testata al farmacista perché erano finiti i tamponi (Di martedì 28 dicembre 2021) Aggredito a testate perché la fornitura di test antigenici era terminata: è successo la sera della Viglia di Natale a un farmacista di Ripa, frazione di Perugia, colpito da un cliente che voleva acquistare alcune confezioni di tamponi auto-diagnostici ormai esauriti. L’aggressione è avvenuta mentre il professionista stava eseguendo alcuni tamponi rapidi in un locale separato a persone che avevano prenotato il test: di fronte al rifiuto di vendergli il prodotto desiderato, il cliente ha dato in escandescenze e ha colpito la vittima con una testata al volto. L’uomo è stato accompagnato al pronto soccorso, dove il personale medico gli ha curato la ferita riportata allo zigomo. I suoi colleghi hanno invece allertato i carabinieri. Il farmacista aggredito perché ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Aggredito a testatela fornitura di test antigenici era terminata: è successo la sera della Viglia di Natale a undi Ripa, frazione di Perugia, colpito da un cliente che voleva acquistare alcune confezioni diauto-diagnostici ormai esauriti. L’aggressione è avvenuta mentre il professionista stava eseguendo alcunirapidi in un locale separato a persone che avevano prenotato il test: di fronte al rifiuto di vendergli il prodotto desiderato, il cliente ha dato in escandescenze e ha colpito la vittima con unaal volto. L’uomo è stato accompagnato al pronto soccorso, dove il personale medico gli ha curato la ferita riportata allo zigomo. I suoi colleghi hanno invece allertato i carabinieri. Ilaggredito...

Advertising

stanzaselvaggia : Queste sono alcune situazioni tipo che stanno vivendo gli italiani al momento. Gente che puó permetterselo esce dal… - marattin : @PLCastagnetti Per il 1947 si. È certamente anche per i decenni seguenti. Ma adesso quel “capolavoro” non si offend… - RegioneLazio : Segnaliamo che è in corso una attività di falsi messaggi inviati agli utenti a cui diciamo di non rispondere. Il me… - stuckkinphobia : @jinnie_ire la cosa bella è che io e la mia amica lo abbiamo chiamato così per tipo due mesi - _Biscot_ : Tipo che era mini mignonissimo ?? Buon compleanno Priscillotto delle zie ! -