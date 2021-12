Il tempio del vaccino (Di martedì 28 dicembre 2021) Neanche nella fantasia di sceneggiatori degni di “Don’t Look up” si potrebbe individuare un edificio-simbolo così perfetto, un luogo fisico così ideale per scagliarvi contro complottismi e mitomanie No vax. E’ il nuovo quartier generale della ricerca di AstraZeneca a Cambridge, vicino Londra. Si chiama “Discovery center”, ed è stato inaugurato a fine novembre, addirittura dal principe Carlo. È una struttura di diciannovemila metri quadri costata un miliardo di sterline inserita nel “life science cluster”, il polo farmaceutico di Cambridge che è il più grande d’europa, con quattrocento aziende che impiegano ventimila persone e fatturano complessivamente tre miliardi di sterline. Il progetto è dei celebri Herzog & de Meuron, suprema coppia architettonica di Basilea già acclamata per edifici come la Tate Modern di Londra, l’Allianz Arena di Monaco, la fondazione Feltrinelli a ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 28 dicembre 2021) Neanche nella fantasia di sceneggiatori degni di “Don’t Look up” si potrebbe individuare un edificio-simbolo così perfetto, un luogo fisico così ideale per scagliarvi contro complottismi e mitomanie No vax. E’ il nuovo quartier generale della ricerca di AstraZeneca a Cambridge, vicino Londra. Si chiama “Discovery center”, ed è stato inaugurato a fine novembre, addirittura dal principe Carlo. È una struttura di diciannovemila metri quadri costata un miliardo di sterline inserita nel “life science cluster”, il polo farmaceutico di Cambridge che è il più grande d’europa, con quattrocento aziende che impiegano ventimila persone e fatturano complessivamente tre miliardi di sterline. Il progetto è dei celebri Herzog & de Meuron, suprema coppia architettonica di Basilea già acclamata per edifici come la Tate Modern di Londra, l’Allianz Arena di Monaco, la fondazione Feltrinelli a ...

