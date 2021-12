Il telescopio Webb è nello spazio: ecco come trasformerà l’astrofisica. (Di martedì 28 dicembre 2021) di Attilio Runello. Nel giorno di Natale il più grosso e complesso telescopio spaziale mai costruito – battezzato Webb –si è staccato dalla sua rampa di lancio a Kourou, in Guyana Francese, ed è stato spinto oltre l’atmosfera da un razzo Ariane 5 Eca. In questo momento, galleggia verso la sua destinazione operativa, il punto Leggi su freeskipper (Di martedì 28 dicembre 2021) di Attilio Ru. Nel giorno di Natale il più grosso e complessospaziale mai costruito – battezzato–si è staccato dalla sua rampa di lancio a Kourou, in Guyana Francese, ed è stato spinto oltre l’atmosfera da un razzo Ariane 5 Eca. In questo momento, galleggia verso la sua destinazione operativa, il punto

Advertising

andreabettini : Altro passaggio delicatissimo superato per il telescopio spaziale James Webb: posizionata con successo l'antenna co… - Link4Universe : Ieri notte il telescopio spaziale James Webb ha effettuato la sua prima manovra di correzione orbitale, di 65 minut… - disinformatico : Lanciato il telescopio spaziale Webb: risorse per conoscerlo meglio - UgoRom : RT @andreabettini: Il telescopio spaziale James Webb ormai è più lontano della Luna - __L_i_G__ : Il viaggio del telescopio Webb verso il secondo punto di Lagrange, in diretta ?? -