Il super gol di Dennis illude il Watford: guarda la rimonta del West Ham (Di martedì 28 dicembre 2021) La sintesi della vittoria 4 - 1 del West Ham sul campo del Watford di Claudio Ranieri: dopo il vantaggio di Emmanuel Dennis, gli Hammers rimontano con Soucek, Benrahma, Noble e Vlasic.

