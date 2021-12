IL ROMA – Insigne al Toronto: contatti continui, si può chiudere (Di martedì 28 dicembre 2021) Lorenzo Insigne al Toronto, il club della MLS vuole chiudere in fretta l’affare e continua i contatti con l’agente Vincenzo Pisacane. Oramai il destino del capitano del Napoli sembra già segnato, con Toronto pronto ad offrire 9,5 milioni di euro a stagione. Un’offerta faraonica che viene indicata da Il ROMA. Una prospettiva per il futuro davvero molto importante per l’attaccante del Napoli che andrebbe a guadagnare tantissimo spostandosi in MLS, praticamente quasi 50 milioni in 5 anni, senza contare le sponsorizzazioni che andrebbero tutte al calciatore, mentre nel Napoli vengono gestite in parte dalla società azzurra. Toronto: offerta faraonica per Insigne: 50 milioni in 5 anni. Insigne al Toronto: lo aspetta la ... Leggi su napolipiu (Di martedì 28 dicembre 2021) Lorenzoal, il club della MLS vuolein fretta l’affare e continua icon l’agente Vincenzo Pisacane. Oramai il destino del capitano del Napoli sembra già segnato, conpronto ad offrire 9,5 milioni di euro a stagione. Un’offerta faraonica che viene indicata da Il. Una prospettiva per il futuro davvero molto importante per l’attaccante del Napoli che andrebbe a guadagnare tantissimo spostandosi in MLS, praticamente quasi 50 milioni in 5 anni, senza contare le sponsorizzazioni che andrebbero tutte al calciatore, mentre nel Napoli vengono gestite in parte dalla società azzurra.: offerta faraonica per: 50 milioni in 5 anni.al: lo aspetta la ...

