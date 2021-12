Il riciclo in Italia funziona benissimo | in politica stanno tornando molti volti dimenticati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 dicembre 2021) di Tommaso Lupi Mi chiedo spesso perché si dica che in questo Paese non ricicliamo mai abbastanza. La svolta ecologica inmi sembra che riesca con una facilità fin troppo taciuta. Nel giro di pochi giorni abbiamo assistito a due escalation mica da poco. Il 19 dicembre è tornato (non se ne era mai andato, tranquilli) “l’uomo a sua insaputa”. Claudio Scajola, che tutti noi abbiamo nel cuore per averci spiegato come farsi pagare la casa da altri senza saperlo, e dimettersi da ministro perché non poteva “abitare un’abitazione pagata da altri” (la citazione è vera, è inutile fare ironia quando basta trascriverle certe cose), è diventata il nuovo presidente della Provincia di Imperia. Per chi si chiedesse se ancora esistono le province, tranquilli: Delrio non le ha eliminate, ne ha solo abolito le elezioni. Scopro poi che la Migliore dei Migliori, la super ministra ...