Il Popolo Viola in piazza contro Berlusconi Presidente della Repubblica: 'No al bunga - bunga al Quirinale' (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Popolo Viola torna in piazza: l'organizzazione nata nel 2009 in chiave anti - Berlusconiana si riunirà il gennaio alle 17 in piazza Sant'Apostoli a Roma per "ricordare ai e alle parlamentari e ... Leggi su globalist (Di martedì 28 dicembre 2021) Iltorna in: l'organizzazione nata nel 2009 in chiave anti -ana si riunirà il gennaio alle 17 inSant'Apostoli a Roma per "ricordare ai e alle parlamentari e ...

Advertising

repubblica : Il ritorno del Popolo viola: il 4 gennaio in piazza per dire no a Berlusconi al Colle [di Matteo Pucciarelli] - fattoquotidiano : Con la candidatura lunare di Silvio Berlusconi al Quirinale, torna in campo un antico movimento che negli anni di B… - larampait : Il #PopoloViola torna in #piazza: “No a #Berlusconi al #Quirinale” - globalistIT : Sarebbe ora di ricordarci tutti i motivi per i quali Berlusconi al Quirinale è un'indecenza anche solo da pensare - medicojunghiano : Il ritorno del Popolo viola: il 4 gennaio in piazza per dire no a Berlusconi al Colle -