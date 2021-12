Il Pnrr non è la panacea ma solo un buon tampone. Parola di Ibl (Di martedì 28 dicembre 2021) E se il Pnrr non bastasse? Se non fosse la soluzione a tutti i mali? A qualcuno potrà suonare strano ma a qualcun altro no. Il Recovery Plan, tanto per usare un’espressione tipica di questi tempi, è un ottimo tampone. Ma non quella pozione magica di cui avrebbe bisogno l’Italia. Di questo sono convinti gli economisti dell’Istituto Bruno Leoni, che in un editoriale dicono la loro sul piano da oltre 200 miliardi. “Nella conferenza stampa di fine anno, il premier Draghi ha annunciato che l’Italia ha raggiunto tutti gli obiettivi che il Pnrr fissava per dicembre. Si tratta, in gran parte, di traguardi puramente formali, preliminari al conseguimento dei target veri e propri (realizzazione degli investimenti e attuazione delle riforme)”, scrive il Bruno Leoni. “Nulla di nuovo: né poteva essere altrimenti, visti i pochi mesi trascorsi dalla ... Leggi su formiche (Di martedì 28 dicembre 2021) E se ilnon bastasse? Se non fosse la soluzione a tutti i mali? A qualcuno potrà suonare strano ma a qualcun altro no. Il Recovery Plan, tanto per usare un’espressione tipica di questi tempi, è un ottimo. Ma non quella pozione magica di cui avrebbe bisogno l’Italia. Di questo sono convinti gli economisti dell’Istituto Bruno Leoni, che in un editoriale dicono la loro sul piano da oltre 200 miliardi. “Nella conferenza stampa di fine anno, il premier Draghi ha annunciato che l’Italia ha raggiunto tutti gli obiettivi che ilfissava per dicembre. Si tratta, in gran parte, di traguardi puramente formali, preliminari al conseguimento dei target veri e propri (realizzazione degli investimenti e attuazione delle riforme)”, scrive il Bruno Leoni. “Nulla di nuovo: né poteva essere altrimenti, visti i pochi mesi trascorsi dalla ...

Advertising

borghi_claudio : Attenzione ricatto in vista. COSA POTREBBE SUCCEDERE AL PNRR DI 209 MILIARDI UNA VOLTA CHE DRAGHI NON SARÀ PIÙ PR… - CarloCalenda : Negli ultimi trent’anni abbiamo avuto ottimi presidenti della Repubblica, ma questo non ha evitato un costante decl… - Ettore_Rosato : 'L'economia in Italia cresce come non mai,tornerà ai livelli pre-crisi entro metà 2022' - a dirlo @vonderleyen. Chi… - carmen_distaso : RT @Lellasilvi: @lucatelese Se rimane li non può mettere le mani in pasta senza essere rinviato a giudizio. Appena si libera costituirà qua… - Gaetana21424492 : RT @janavel7: Sono arrivati e devono ancora arrivarne altri: tutti quei miliardi del Pnrr che passano sotto il naso ai partiti, cui restano… -