Il ministro Orlando | «Il lavoro povero? Si cura con il salario minimo | basta tirocini e precarietà»

Leggi su open.online

(Di martedì 28 dicembre 2021) IldelAndreain un’intervista rilasciata a La Stampa parla della crescita di questi mesi e di come la ripresa economica sta influenzando il mercato dell’occupazione. E spiega che il cosiddetto “” si batte con il. «Abbiamo un’occasione che è la direttiva europea sul. Dove si dirà che ogni Paese dovrà decidere se affidarsi alla contrattazione, avere uno combinare i due strumenti». Andando nella direzione della legge: «Io credo sia importante difendere la contrattazione come strumento di difesa dei diritti dei lavoratori, ma oggi bisogna prendere atto che non funziona come in passato. C’è stata una crescita di contratti ...