Il Mar Cinese ribolle Pechino e Tokyo aprono una linea diretta tra i militari

(Di martedì 28 dicembre 2021) Cina e Giappone, sempre più distanti su questioni commerciali, economiche, tecnologiche e valoriali, cercano il dialogo almeno in campo militare. I ministri della Difesa dei due Paesi hanno deciso di aprire una nuovadi comunicazionetra i vertici delle rispettive forze armate. L’obiettivo è evitare una degenerazione delle tensioni nel MarMeridionale. Il ministro giapponese Nobuo Kishi ha sottoto, dopo una videoconferenza con l’omologoWei Fanghe, che la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan sono “vitali per la sicurezza del Giappone” e ha espresso “grave preoccupazione” per l’incessante attività della Guardia costieranelle acque al largo di un atollo nel MarOrientale controllato dal Giappone e rivendicato dalla ...