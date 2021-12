' Il Manchester City su Haaland | ma lui vuole il Real'

Advertising

EnricoP1998 : @emilianofaziosi Il problema di questi giocatori non è il procuratore oppure lo Storytelling che gli gira attorno,… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Il Manchester City su Haaland ma lui pensa al Real Madrid - susydigennaro : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Il Manchester City su Haaland ma lui pensa al Real Madrid - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ? #ManchesterCity su #Haaland, ma lui pensa al #RealMadrid Il futuro dell'attaccante norvegese sembra essere lontano dal #Bo… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Il Manchester City su Haaland ma lui pensa al Real Madrid -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City

Sport Fanpage

ROMA - Erling Haaland è nel mirino del. Guardiola vorrebbe portare l'attaccante classe 2000 in Premier League già dalla prossima estate. Secondo quanto riporta Marca, infatti, i Citizens avrebbero avviato i contatti con ...Secondo Mundo Deportivo , l'attaccante deloggi svolgerà le visite mediche di rito. Se dagli esami non verranno evidenziati problemi fisici, Torres verrà ufficializzato da parte dei ...Come riporta il quotidiano spagnolo, oggi l attaccante verrà esaminato dai medici del club. Affare da 55 .... Secondo Mundo Deportivo , l'attaccante del Manchester City oggi svolgerà le visite mediche ...Secondo il quotidiano spagnolo, il Manchester City vorrebbe portare l'attaccante norvegese in Premier League già da questa estate ...