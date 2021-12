Il maglione invernale di Ilary Blasi è il look casual chic della stagione

Leggi su diredonna

(Di martedì 28 dicembre 2021) Quando si parla di ‘periodo’ o di quali siano gli outfit migliori per affrontarlo non si può non nominare la maglieria in lana: cardigan maxi, pull dolcevita o girocollo, gilet, cappe e chi ne ha più ne metta. La condizione fondamentale è che siano morbidi, avvolgenti, caldi…insomma, che rimandino all’idea di un fuoco scoppiettante o di una gustosa cioccolata calda. Vi raccomandiamo...sorprende (e diverte) con l'outfit sfoggiato in Lapponia EBlasy lo sa benissimo, visto iloversize che ha sfoggiato in una foto su Instagram. La showgirl, infatti, ha condiviso con i suoi follower uno scatto molto speciale, mentre indossa un pullche è il trend di ...