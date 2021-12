Il gruppo Marcegaglia annuncia il suo bonus ai dipendenti: vale lo 0,1% dei ricavi aggiuntivi del 2021 (Di martedì 28 dicembre 2021) Come si dice, a caval donato non si guarda in bocca. E 500 euro in più fanno senza dubbio piacere e aiutano. Certo è che il gruppo Marcegaglia, che pure ieri ci ha tenuto a far sapere che ha raddoppiato il bonus “per tutte le maestranze”, qualcosina in più forse lo poteva fare. Come in tutte le aziende siderurgiche del mondo anche alla Marcegaglia si brinda con spumanti di annata. Nel 2021, grazie alla forte ripresa e qualche strozzatura negli approvvigionamenti, le quotazioni dell’acciaio sono lievitate, per alcune tipologie di prodotti addirittura raddoppiate. E così gli incassi di chi l’acciaio lo vende. Non è un caso che nell’ultimo anno tutti i big del settore abbiano corso anche in borsa con rialzi a doppi cifra per gruppi come ThyssenKrupp o Tata. Nel 2021 il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Come si dice, a caval donato non si guarda in bocca. E 500 euro in più fanno senza dubbio piacere e aiutano. Certo è che il, che pure ieri ci ha tenuto a far sapere che ha raddoppiato il“per tutte le maestranze”, qualcosina in più forse lo poteva fare. Come in tutte le aziende siderurgiche del mondo anche allasi brinda con spumanti di annata. Nel, grazie alla forte ripresa e qualche strozzatura negli approvvigionamenti, le quotazioni dell’acciaio sono lievitate, per alcune tipologie di prodotti addirittura raddoppiate. E così gli incassi di chi l’acciaio lo vende. Non è un caso che nell’ultimo anno tutti i big del settore abbiano corso anche in borsa con rialzi a doppi cifra per gruppi come ThyssenKrupp o Tata. Nelil ...

