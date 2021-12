“Il Giallo Di Ponza”, stasera lo speciale de “Le Iene”dedicato alla morte di Gianmarco Pozzi (Di martedì 28 dicembre 2021) stasera in prima serata, su Italia 1 andrà in onda “Il Giallo di Ponza”, lo speciale de “Le Iene” dedicato al giovane Gianmarco Pozzi e alla tragica vicenda della sua morte, su cui sembra non si sia ancora fatta luce. Con contenuti inediti, interviste, testimonianze e immagini, lo speciale, condotto da Giulio Golia e scritto da Francesca Di Stefano , tenterà di ricostruire quanto successo la notte del 9 agosto del 2020, giorno in cui il ragazzo perse la vita. Gianmarco, che era anche un campione di kick boxing, lavorava nei mesi estivi come addetto alla sicurezza in alcuni locali. Quella notte venne trovato cadavere alla fine di un terrazzamento, dopo un volo di 3 metri. Una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 dicembre 2021)in prima serata, su Italia 1 andrà in onda “Ildi”, lode “Le Iene” dedicato al giovanetragica vicenda della sua, su cui sembra non si sia ancora fatta luce. Con contenuti inediti, interviste, testimonianze e immagini, lo, condotto da Giulio Golia e scritto da Francesca Di Stefano , tenterà di ricostruire quanto successo la notte del 9 agosto del 2020, giorno in cui il ragazzo perse la vita., che era anche un campione di kick boxing, lavorava nei mesi estivi come addettosicurezza in alcuni locali. Quella notte venne trovato cadaverefine di un terrazzamento, dopo un volo di 3 metri. Una ...

