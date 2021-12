Il “gay radar” di Costantino con Christian Selassiè e il commento su Barù: “Mi sto segnando i nomi…” (Di martedì 28 dicembre 2021) Costantino Della Gherardesca è uno spettatore delle ultime ore del Grande Fratello Vip per via dell’ingresso di suo nipote Barù. Commentando la sorpresa di Christian Selassiè alle sorelle, il conduttore ha fatto una battuta menzionando il suo “gay radar”. Il “gay radar” di Costantino con Christian Selassiè e il commento su Barù Le due nipoti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 28 dicembre 2021)Della Gherardesca è uno spettatore delle ultime ore del Grande Fratello Vip per via dell’ingresso di suo nipote. Commentando la sorpresa dialle sorelle, il conduttore ha fatto una battuta menzionando il suo “gay”. Il “gay” dicone ilsuLe due nipoti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Il “gay radar” di Costantino con Christian Selassiè e il commento su Barù: “Mi sto segnando i nomi…” - paper_doII : comunque essere bi e avere un pessimo gay radar è una tragedia, non capisco mai se quella che ho davanti vuole fare… - EightyMike : @asukasucashinji A questo gli si è rotto il gay radar - nongiocoabocce : MAGNUS BANE BI KING vede Alex e flirta con lui davanti a sua sorella il suo parabatai e a Clary, in tutto questo Ja… - baneatlas : @L0KISTIEL potrebbe fare come me non hai speranze su te stesso in partenza = non ti interessa del 'gay radar' -

Ultime Notizie dalla rete : gay radar Il Papa su Netflix. E allora? ... dalla pedofilia ai gay, si potrebbe anche non essere del tutto soddisfatti, ma su temi decisivi ... oltre al dovuto, magari un'agenzia di stampa sul mondo di Francesco, quello rimosso dai radar della ...

Le vere ragioni della vittoria pidiota e sinistroide alle comunali italiane ... noi crediamo, non dovrebbe scomparire improvvisamente dai radar e sia ancora un'imbarazzante ... Così, ecco lo scandalo del gay amante della droga Morisi che infanga e mazzuola Salvini e quello di ...

Il “gay radar” di Costantino con Christian Selassiè e il commento su Barù Blog Tivvù GF Vip 6, Costantino Della Gherardesca: il fratello delle Selassiè gay? Qualche giorno fa Jessica Selassiè è tornata a parlare di suo fratello Christian. La ragazza, infatti, ha proposto a Sophie Codegoni il ...

... dalla pedofilia ai, si potrebbe anche non essere del tutto soddisfatti, ma su temi decisivi ... oltre al dovuto, magari un'agenzia di stampa sul mondo di Francesco, quello rimosso daidella ...... noi crediamo, non dovrebbe scomparire improvvisamente daie sia ancora un'imbarazzante ... Così, ecco lo scandalo delamante della droga Morisi che infanga e mazzuola Salvini e quello di ...Qualche giorno fa Jessica Selassiè è tornata a parlare di suo fratello Christian. La ragazza, infatti, ha proposto a Sophie Codegoni il ...