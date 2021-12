Il G8 sardo non si è mai fatto. Ma stiamo ancora pagando milioni. Nella Legge di bilancio rispunta La Maddalena. Con uno stanziamento per le costose manutenzioni (Di martedì 28 dicembre 2021) Il vertice non si è mai svolto, eppure non finisce mai. Trasformandosi nel simbolo delle opere incompiute che drenano risorse per centinaia di milioni di euro. E che per i prossimi anni peserà sulle casse pubbliche per altri 10 milioni e mezzo di euro, la somma stanziata Nella Legge di bilancio, approdata ieri alla Camera. L’ex Arsenale della Marina dell’isola della Maddalena, individuato come una delle strutture per il G8 del 2009, continua a richiedere l’impiego di fondi pubblici, nonostante non sia mai stato utilizzato per quel summit. La Manovra, approvata al Senato prima di Natale e che sarà discussa in tempi record nell’Aula di Montecitorio, prevede, tra i tanti articoli, proprio la “realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle strutture che insistono ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 dicembre 2021) Il vertice non si è mai svolto, eppure non finisce mai. Trasformandosi nel simbolo delle opere incompiute che drenano risorse per centinaia didi euro. E che per i prossimi anni peserà sulle casse pubbliche per altri 10e mezzo di euro, la somma stanziatadi, approdata ieri alla Camera. L’ex Arsenale della Marina dell’isola della, individuato come una delle strutture per il G8 del 2009, continua a richiedere l’impiego di fondi pubblici, nonostante non sia mai stato utilizzato per quel summit. La Manovra, approvata al Senato prima di Natale e che sarà discussa in tempi record nell’Aula di Montecitorio, prevede, tra i tanti articoli, proprio la “realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle strutture che insistono ...

