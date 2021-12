Il Duro Lavoro di Musubu | la nuova commedia romantica di Star Comics

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 28 dicembre 2021) Siete curiosi di sapere come sia lavorare in un’azienda che si occupa di creare preservativi? Scoprire quali test si fanno per tee la loro sicurezza e come funziona tutto il meccanismo che parte dalla loro creazione, fino alla messa sul mercato? Beh se la risposta è si, Ildiè il manga che fa per voi! L’opera del maestro Taishi Mori(già conosciuto per Radiation House), infatti racconta proprio tutto questo e anche di più. Questo manga è edito in Italia daed è uscito il primo numero proprio pochi giorni fa, più precisamente il 12/12/2021. Potevo non parlarvene? assolutamente no! Infatti grazie alla copia inviata da, che ho letto e divorato prima di subito, ho avuto modo di poter capire che questo manga funziona e diverte, ...