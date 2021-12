Il cuore dei Maradona (Di martedì 28 dicembre 2021) Il legame di Diego con i fratelli era fortissimo. Hugo è morto oggi all'età di 52 anni, viveva a Napoli di LEO TURRINI Leggi su quotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Il legame di Diego con i fratelli era fortissimo. Hugo è morto oggi all'età di 52 anni, viveva a Napoli di LEO TURRINI

Il Teatro Carani donato alla città di Sassuolo ...per il godimento ottimale degli spettacoli e delle proiezioni cinematografiche da ognuno dei ...a tutti i sassolesi di partecipare al rilancio del Teatro Carani e farlo così tornare a essere il cuore ...

Il cuore dei Maradona Quotidiano.net TREBISACCE: La Sottosezione Unitalsi ha rinnovato il proprio Direttivo L’imprenditore trebisaccese Augusto Diodato è il nuovo Presidente dell’unica Sottosezione Unitalsi (unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes ...

Grande successo per la serata di beneficenza 'NiteCity for Children' LECCE - Il cuore grande dei salentini ha riempito di generosità il Teatro Apollo. Ieri, 26 dicembre, infatti, una bellissima serata di emozioni intense che insieme alla buona musica hanno realizzato..

